Des tensions dans le Val d'Oise et dans les Hauts-de-Seine après la mort de Nahel





La mort de Nahel, 17 ans, tué par balles par un policier à Nanterre après un “refus d’obtempérer” alors qu’il conduisait sa voiture, a provoqué une vague d’indignation et des tensions dans plusieurs banlieues parisiennes et des Hauts-de-Seine en France. A Argenteuil, Asnières-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Clichy-sous-Bois, des habitants ont exprimé leur colère face aux forces de l’ordre. Dans les rues, durant la nuit, des habitants sont descendus pour témoigner de leur colère.

Foule importante pour l’hommage à Nahel

A Colombes, Gennevilliers, Mantes-la-Jolie, Montfermeil, Suresnes, Villeneuve-la-Garenne mais aussi aux Mureaux, des troubles et des violences ont été constatés. Selon l’AFP, des habitants de Mulhouse, Dijon et Bordeaux sont également descendus dans les rues de plusieurs quartiers de ces villes. 31 personnes ont été interpellées en France, dans la nuit de mardi à mercredi suite à ces tensions, a annoncé le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le président de la République, Emmanuel Macron, et la Première ministre, Elisabeth Borne, se sont également exprimés publiquement après le drame.

La mère de Nahel témoigne aux côtés d'Assa Traore





2000 policiers et gendarmes mobilisés mercredi soir

Une quarantaine de voitures ont été brûlées et 24 policiers ont été légèrement blessés selon le ministère de l'Intérieur. Au moins 2000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés ce mercredi soir en région parisienne contre 1200 mardi soir.





Nahel, un adolescent de 17 ans, a été abattu par les policiers mardi lors d’un contrôle de police. Il était à bord de son véhicule quand le drame a eu lieu. Le jeune homme aurait refusé “d'obtempérer” ce qui aurait entraîné le tir par l’homme en charge des forces de l’ordre. Les pompiers sont arrivés quelque temps après les faits pour tenter de ranimer Nahel d’un massage cardiaque, en vain. Les lieux du drame étaient aux abords de la préfecture de Nanterre. Quelques heures après le décès de Nahel, sa mère s'est exprimée en live sur Instagram. Elle a appelé à une marche blanche en hommage à son fils.

Décès de Nahel : interview de l'avocat de la famille