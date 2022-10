Comment les femmes se sentent-elles dans un VTC la nuit ?

“Ça m’est déjà arrivé d’être angoissée de ne pas arriver à destination”

“Le chauffeur commençait à me poser des questions un peu intimes et déplacées et du coup, j’ai reconnu l’arrondissement où ma copine habitait, j’ai demandé à arrêter la course.” Voici ce qu’a vécu une femme lorsqu’elle a commandé une course sur une application de VTC. Une expérience que partagent de nombreuses femmes. Beaucoup ne se sentent pas à l'aise de prendre les transports en commun par peur d'agressions, mais ne sont pas plus rassurer dans les voitures de taxi ou VTC. “Je fais toujours attention parce qu’il faut toujours faire attention quand on est une fille, donc je regarde toujours bien la plaque.” Sofiane est chauffeur de VTC, et il a déjà remarqué que des clientes étaient effrayées dans sa voiture. “Franchement, j’ai déjà vu des gens réticents, bien sûr. C’est déjà arrivé. Après, c‘est au chauffeur de montrer qu’il est professionnel et qu’il est là vraiment pour déposer la personne d’un point A à un point B, en toute sécurité”, explique-t-il. Comment les femmes se protègent en rentrant le soir

“Moi, je me suis toujours sentie en sécurité avec les chauffeurs que j’ai pu avoir. Après, je pense que, intérieurement, on a adopté depuis toute petite le fait qu’on est à même d’être sujette à des violences, à des remarques et, inconsciemment, en fait, on adopte aussi une position un petit peu dure et une protection envers les personnes qui nous entourent. Mais c’est sûr qu’en fait, on se sent jamais réellement en sécurité”, explique une jeune femme. Un phénomène que remarque Sofiane sur ses trajets. “Le soir, je fais beaucoup plus de filles que de garçons. Je pense qu’elles estiment que pour rentrer, c’est mieux de prendre un taxi ou un VTC que de prendre le Noctilien ou le métro où on sait qu’on peut tomber sur des agresseurs potentiels. Là, ils sont dans leur voiture avec le chauffeur, ils sont censés être en sécurité et rentrer agréablement, et rapidement.” Une application pour aider les femmes à se mettre en sécurité