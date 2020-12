Condamnée pour avoir nommé trop de femmes : le coup de gueule d'Anne Hidalgo

Anne Hidalgo condamnée pour avoir nommé trop de femmes à la mairie de Paris

La maire de Paris Anne Hidalgo a été condamnée pour non-respect de la parité après avoir nommé trop de femmes à des postes de direction. L’élue dénonce un acte « absurde ».

90.000 euros. C’est la somme que la mairie de Paris est condamnée à payer sur décision du ministère de la Fonction publique. « La ville doit payer une amende pour avoir nommé trop de femmes aux postes de direction », a indiqué Anne Hidalgo le 15 décembre dernier. Les femmes représentent 69 % des nominations, soit 11 femmes et 5 hommes à la direction de la ville de Paris.

Une amende « injuste, irresponsable et dangereuse »

« La direction de la ville serait tout à coup devenue beaucoup trop féministe », a ironisé Anne Hidalgo. L’élue a assuré qu’elle irait elle-même porter ce chèque de 90.000 euros à la Fonction publique, accompagnée de ses adjointes, de ses directrices et de l’ensemble du secrétariat général. Elle a également convié les présidentes de groupes de la majorité et de l’opposition à se joindre à elles.

D’après la maire de Paris, cette amende est « absurde ». Elle est aussi « injuste, irresponsable, dangereuse ». Selon elle, il est impératif de promouvoir les femmes dans le monde du travail car le retard, dans toute la France, est encore très grand. « Alors oui, pour promouvoir et arriver un jour à la parité, il faut accélérer le tempo et faire en sorte que dans les nominations, il y ait plus de femmes que d’hommes », a ajouté Anne Hidalgo.

L’élue s’est dit très très fière d’être entourée d’une équipe de femmes et d’hommes qui luttent, ensemble, pour l’égalité. Elle a conclu son discours en remerciant les bureaucrates pour cette idée « géniale ». Car elle voit cette amende comme un coup de communication et de publicité inattendu.