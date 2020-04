Confinement : l'histoire de la photo qui a fait la une de la « Voix du Nord »

Une mère et sa fille qui ne peuvent communiquer qu’à travers une fenêtre : le photojournaliste Pascal Bonnière, qui a pris ce cliché pour « La Voix du Nord », raconte.

Tout a commencé comme un reportage photo banal. « J’étais avec ma collègue Angélique Da Silva. On allait faire des photos sur l’initiative de la ville de Lille de conserver le portage de repas à domicile malgré le Covid-19. On avait rendez-vous avec Michel, un livreur, qui allait chez un client », se souvient le photojournaliste Pascal Bonnière. Et puis, une scène l’a interpellé. Pour Brut, il raconte.

« La mère avait été hospitalisée le soir même »

Une dame est arrivée masquée, dans la rue. En fait, c’était la belle-fille du monsieur qui se faisait livrer son repas. Elle a demandé si elle pouvait voir sa mère, parce qu’elles habitent assez près l’une de l’autre, et elles ont l’habitude de communiquer quelques minutes par jour à la fenêtre depuis le début du confinement dû au Covid-19.

En écoutant la discussion, je me suis rendu compte que la mère avait été hospitalisée à l’hôpital Roger Salengro le soir même. Sa fille était assez inquiète et voulait avoir des nouvelles de son état. À ce moment-là, le père est allé chercher la mère et l’a amenée à la fenêtre.

« La mère fait un baiser à sa fille à travers le carreau »

C’est là où j’ai fait la série de photos. J’étais vraiment ému : la fille a presque la larme à l’œil, et la mère, qui n’entend pas ce que dit sa fille de l’autre côté de la fenêtre, s’approche. Elles mettent les mains l’une contre l’autre. Et la mère, à un moment, fait un baiser à sa fille à travers le carreau, avec sa main.

Ce sont des choses que la fille faisait régulièrement depuis le début du confinement. Elle passait tous les jours voir sa mère. Et là, comme elle avait vu que le portage du repas était arrivé, elle en avait profité pour prendre des nouvelles de sa mère.

« On se projette »

C’est assez particulier en ce moment : mon chef a perdu sa mère au tout début du confinement, et il n’a pas pu l’enterrer dans des conditions normales à cause de l'épidémie de Covid-19. Il n’y a pas eu de cérémonie, seule la famille était présente. Ça m’a touché, parce que j’ai pensé à lui. Moi, je n’ai pas vu ma mère depuis plus de deux semaines. On se projette.

Pour moi, cette photo sera l’une des plus belles images de l’année. Je n’ai pas eu de message de la personne… Pourtant, ce sont des lecteurs de la Voix du Nord. J’espère que la maman se porte bien et que toute la famille se porte bien. S’ils veulent la photo, ils peuvent me contacter, je la leur donnerai volontiers.