D’où viennent les histoires du vendredi 13?

Pourquoi le vendredi 13 porte malheur?

Mais au fait, ça vient d'où les croyances sur le vendredi 13? Il faut aller chercher loin dans la Bible lors du dernier repas du Christ juste avant sa crucifixion. Jésus est à table avec ses douze apôtres ce qui fait 13 à table, le 13e convive étant Judas qui aurait trahi le Christ. Ce repas à treize, on le retrouve dans d'autres cultures comme la mythologie nordique où Loki, le dieu de la malice, de la discorde et des illusions, s'invite au banquet d'Odin, le roi des dieux. Loki tuera ensuite le dieu Baldr, fils préféré d'Odin.

Le 13 vient ternir l'équilibre du 12, considéré comme un nombre parfait. Et ce, notamment dans la mythologie gréco-romaine avec les 12 dieux de l'Olympe, les douze travaux d'Hercule, et les 12 constellations du zodiaque. D'ailleurs, on retrouve le 12 dans notre calendrier avec 12 mois dans une année et dans le système horaire avec 12 heures de jour et 12 heures de nuit pour une journée de 24 heures. Pour certains, le vendredi 13 porte chance, pour d'autres il porte malheur. Certains en ont même la folie et ça s'appelle la paraskevidékatriaphobie.