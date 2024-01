Humoriste et actrice française, d’origine guinéenne, Fatou Guinea vient d’ouvrir son propre restaurant, Djaam, à Paris, avec son associé Kader Jawneh, fondateur du groupe Afrik'N'Group. Si elle a décidé de se lancer dans la restauration, c’est “parce que, de base, (elle) aime trop manger. Et de deux, pour (elle), on a besoin de voir les cuisines africaines aux côtés des cuisines asiatiques ou européennes parce qu’elles ont tout à fait leur place”. Dans sa cuisine, elle propose tous les classiques de la cuisine africaine : mafé, sauce yassa, thieb, thiakry, bananes vapeur, patates douces, gombos, aubergines africaines… “C'est beau et c'est bon. Ce n'est pas de l'arnaque ici” commente Fatou Guinea.

Ce qui est essentiel pour la restauratrice est que les clients repartent en ayant bien mangé sans dépenser une fortune : “Tous les gens qui viennent manger, ils disent que c'est bon, qu'on sent que les produits sont frais. Et moi, c'est ça, je veux que les gens, ils repartent avec une satisfaction de "j'ai bien mangé, j'ai pas eu à payer et j'ai découvert des nouveaux aliments, j'ai découvert peut-être j'ai peut être redécouvert aussi des plats que je connaissais”, et surtout qu'ils aient passé un bon moment”. Ce qu’elle souhaite avec son restaurant Djaam, c’est contribuer à la démocratisation de la cuisine africaine. “Pour moi, la cuisine, ça fait partie des patrimoines qu'on m'a transmis. Démocratiser la cuisine africaine, c'est important. C'est un message que je veux renvoyer aux gens. Djaam, c'est plus qu'un investissement, c'est plus que de l'entrepreneuriat, c'est un engagement” conclut Fatou Guinea.

Actrice, Fatou Guinea a joué dans la saison 2 de la série “Validé”, diffusée sur Canal+ en 2021 et créée par Franck Gastambide, Charles Van Tieghem, Xavier Lacaille et Giulio Callegari. Elle y interprète la meilleure amie de Sara (Laetitia Kerfa) et la copine de Brahim (Brahim Bouhlel). Au printemps 2022, elle joue dans le film La Brigade réalisé par Louis-Julien Petit aux côtés de Audrey Lamy, François Cluzet et Chantal Neuwirth.

