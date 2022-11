Des manifestations dans la plus grande usine d’iPhone en Chine

Des ouvriers confinés à l’intérieur du covid à cause du Covid

Des manifestations éclatent dans la plus grande usine d'iPhone de Chine confinée depuis des semaines. Sur les images, on voit de violents affrontements entre une foule d'ouvriers et la police anti-émeute. Devant des rangées de policiers des dizaines employés crient : "Défendons nos droits !".

La Chine applique la stricte stratégie “zéro covid”

Frustrés par l'isolement et les restrictions, ils se plaignent de leurs conditions de travail et d'un manque de protection face au virus. En effet, l'entreprise taïwanaise Foxconn, sous-traitant d'Apple, avait décidé de confiner son site avec les ouvriers à l'intérieur, il y a 3 semaines après une montée des cas de Covid-19. Les salariés avaient ensuite pris la fuite à pied.

Pour endiguer les départs, l'entreprise propose des bonus aux salariés. Le complexe emploie plus de 200 000 salariés, généralement hébergés sur place. L'ONG China Labor Watch, citant des témoignages d'employés, a déploré que des salariés malades aient dû continuer à travailler et que d'autres cas positifs et cas contacts aient été isolés dans un immeuble voisin en construction.

La Chine continue d'appliquer la drastique stratégie "zéro covid" qui implique de strictes confinements, des quarantaines sur site ou encore des tests PCR quasi quotidiens.