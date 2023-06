“La légalisation du cannabis, ça ne me paraît pas être la bonne voie”

“La légalisation du cannabis, c’est un sujet qui fait beaucoup débat. Je pense qu’aujourd’hui, ça ne me paraît pas être la bonne voie” a affirmé Elisabeth Borne. Alors que le maire de Bègles en Gironde, Clément Rossignol-Puech (EELV), a déclaré il y a quelques jours vouloir tester la légalisation du cannabis dans sa ville, la Première ministre s’est dite sceptique quant à cette potentielle mesure. “Ce que j’en pense c’est qu’aujourd’hui le trafic de drogue dans notre pays, malgré l’action très volontaire des forces de l’ordre, malgré le fait qu’on a jamais démantelé autant de points de deal, reste un gros sujet de préoccupation”.

“On a des jeunes et des moins jeunes qui tombent dans des produits dont ils sont dépendants et qui peuvent leur détruire la santé. L’idée de ceux qui vous disent légalisons le cannabis c’est de créer une bulle dans laquelle ça serait légal et je pense que les résultats ne sont pas démontrés mais ce sont des débats que l’on peut avoir” a ajouté la Première ministre, Elisabeth Borne.

