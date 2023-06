Avoir “son quota de billets d’avion, je ne suis pas sûre que ça soit formidable comme modèle”

Alors que les études tirant la sonnette d’alarme sur l’urgence climatique en France et dans le monde se multiplient, notamment du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), Brut a interrogé la Première ministre Elisabeth Borne sur ce qu’elle pense de l’usage de l’avion, qui est “le” transport le plus polluants en termes d’émissions de C02 par voyageur et par kilomètre, bien plus encore que le TGV, le bus ou la voiture.

“Je ne sais pas dans quel monde on a envie de vivre. Je ne sais pas si les jeunes ont envie de vivre dans un monde où on a son quota de billets d’avion et quelqu’un qui vous surveille, je ne suis pas sûre que ça soit formidable comme modèle” a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne.





Légalisation du cannabis, examen du permis réalisable dès 17 ans, Sainte-Soline, retrouvez les autres déclarations d’Elisabeth Borne dans l’interview exclusive accordée par la Première ministre à Brut le mercredi 20 juin 2023.

