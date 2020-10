Emmanuel Macron explique la mise en place du couvre-feu

Emmanuel Macron explique le couvre-feu

Ce mercredi 14 octobre, le président de la République a répondu aux questions d’Anne-Sophie Lapix et de Giles Bouleau à l’Élysée. Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un couvre-feu dans plusieurs zones.

Hier, Emmanuel Macron a annoncé un couvre-feu de 21h à 6h à partir du 17 octobre. Les zones concernées sont : l’Île-de-France et les métropoles de Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Lille, Grenoble, Rouen, Montpellier et Saint-Étienne pour au moins quatre semaines.

« Le couvre-feu, est une mesure qui est pertinente »

« On doit freiner la diffusion du virus. D’abord pour protéger les autres. Parfois nous-mêmes, ça dépend d’où on parle, mais les plus âgées, les plus vulnérables, les plus précaires. Premier objectif. Deuxièmement, on doit protéger notre système de santé, nos soignants. Et puis ensuite, je parle pour chacun de nos concitoyens qui nous écoutent ce soir parce qu’on a entendu ces dernières semaines, parfois certains dire : « Moi je ne suis pas concerné, ne m’enlevez pas ma liberté, j’ai le droit d’être contaminé. » C’est pas vrai. Parce que nous sommes une nation de citoyens, on est tous liés les uns les autres. Et donc même si je ne veux pas être altruiste, freiner le virus c’est aussi protéger ma santé. Parce que si je ne le freine pas, demain si j’ai autre chose, ma mère, mon père, ma soeur a autre chose, il n’y aura plus de place pour le soigner. Je protège mon emploi en faisant ça. Donc ça c’est note objectif », a déclaré le chef de l’État.

Et de poursuivre : « Cet objectif de manière très concrète, c’est freiner le virus, c’est faire que ces 20.000 nouveaux cas par jour, on va devoir les ramener à 3.000 à 5.000 cas par jour, parce que là, on peut maîtriser. C’est que ces 200 entrées en réanimation, on doit aussi fortement les réduire pour au fond revenir à un niveau de nombre de cas Covid en réanimation qui est de l’ordre de 10 à 15 % au maximum, parce que là c’est soutenable. »

Emmanuel Macron a conclu ainsi : « Donc vous avez très bien dit, face à ça, il serait disproportionné de reconfiner le pays. Notre objectif, ça doit être de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux. C’est-à-dire, les moments un peu de relâchement, où on va se retrouver avec des gens qui ne sont pas dans notre cellule familiale, ce qui est souvient des moments de convivialité, il faut bien le dire, c’est ça qui est cruel dans la gestion de cette maladie, des moments où on risque de s’infecter parce qu’on va être trop proches les uns des autres pendant une certaine durée. Et donc oui, ce qu’on appelle le couvre-feu, est une mesure qui est pertinente. »