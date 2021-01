Emmanuelle et sa fille ont accueilli Sarah, réfugiée, avec l'association Singa

Pendant plus d'un an, elles ont accueilli chez elles Sarah, tout juste arrivée de Somalie. Offrir un toit à une personne réfugiée pour lui donner une chance de réussir, c'est l'idée de l'association SINGA. Emmanuelle, sa fille et Sarah racontent. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque