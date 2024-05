Fausse couche : le témoignage de Claire Le Men

"Le fait de ne pas avoir de possibilité d'en parler, c'est ça qui a été le plus douloureux." Après 3 mois de grossesse, l'autrice et illustratrice Claire Le Men a vécu une fausse couche. Un arrêt brutal dans le processus de devenir parent, qu'elle a vécu comme un deuil. Un sujet d'autant plus douloureux qu'il est tabou dans notre société. Une expérience qu'elle nous raconte et dont elle parle dans son livre "Le non-évènement".