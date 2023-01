Harcèlement scolaire : Lucas, 13 ans, s’est suicidé

L'adolescent aurait subit moquerie et insultes depuis de longs mois

Lors des auditions, ses proches ont dénoncé "des faits de harcèlement commis par des élèves de son collège, en raison de son homosexualité depuis plusieurs mois". La directrice académique des services de l'éducation nationale dans les Vosges a confirmé sur France Bleu Lorraine que "des moqueries liées à l'orientation sexuelle de l'adolescent" avaient été évoquées en septembre 2022 lors de la réunion parents-professeurs. Dans Le Parisien, elle assure que "la situation était prise très au sérieux par l'établissement".

Fin 2022, lors de la deuxième réunion parents-professeurs, Lucas et sa mère auraient déclaré "que les choses allaient mieux et que Lucas allait bien". Mais d'après RMC, qui a interrogé une proche de la famille, l'adolescent subissait moquerie et insultes dans son quartier et au collège depuis de longs mois, par rapport à sa tenue, sa façon d'être.

Toujours selon cette proche, "Lucas se plaignait de ce qu'il visait encore et encore" et sa mère "a appelé au secours à plusieurs reprises". Pour cette proche de la famille, "le milieu scolaire n'a pas réagi comme il fallait". Une enquête pour harcèlement sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte a annoncé le parquet d'Épinal ce jeudi 12 janvier. Les obsèques de Lucas auront lieu ce samedi 14 janvier à Épinal. Sur France 3, les parents de Lucas invitent les personnes présentes aux obsèques à porter un signe LGBT en hommage à Lucas.