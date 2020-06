Hugo Biolley est maire à 19 ans

Hugo Biolley, plus jeune maire de France

En parallèle de ses études à Sciences Po Grenoble, il s’investit pour les 450 habitants de ce village d’Ardèche, où il a grandi.

À seulement 19 ans, Hugo Biolley a été élu maire de Vinzieux, le 15 mars. En fonction depuis le 23 mai, il a accepté de faire visiter à Brut son village natal, et de raconter son parcours. « Quand j’ai commencé ma campagne, l y a eu beaucoup de questions, de l’appréhension aussi. J’ai dû montrer peut-être plus qu’un autre à quel point tout le monde peut être légitime », se souvient le jeune homme.

« Je vis à Vinzieux depuis que je suis tout petit et j’ai envie d’y rester »

Hugo Biolley a quitté Grenoble pour devenir maire du village dans lequel il a grandi. En parallèle de ses études à Sciences Po Grenoble, il s’investit pour les 450 habitants de ce village d’Ardèche. « Un jour, pendant une manifestation, quelqu’un m’a dit : “Mais pourquoi tu ne te présenterais pas l’année prochaine ?” Et je l’ai pris au sérieux », s’amuse l’étudiant.

Le jeune maire n’a jamais vraiment quitté Vinzieux, même s’il a connu Lyon et Grenoble. « Je suis toujours très content de rester à Vinzieux, assure-t-il. J’ai plein de projets et j’ai choisi de m’engager à Vinzieux, j’y vis depuis que je suis tout petit et j’ai envie d’y rester. » Dans ce petit village d’Ardèche, pas de commerces ni d’école.

Son objectif, c’est que Vinzieux ne se transforme pas en village dortoir

Mais les nouveaux habitants arrivent quand même. « On a beaucoup de constructions, notamment des jeunes avec des enfants », note Hugo Biolley. Son objectif, c’est que Vinzieux ne se transforme pas en village dortoir pour alimenter les bassins d’emplois alentour. Pour cela, il veut en faire un véritable lieu de vie.

Le jeune homme était le seul candidat à la mairie du village. Et parmi son équipe municipale constituée de 11 personnes, il peut compter sur sa mère, Delphine, qui faisait déjà partie du conseil municipal précédent. « Quand Hugo m’a dit qu’il voulait se présenter comme maire de Vinzieux, cette idée elle m’a parue complètement farfelue. Il est en pleines études, il n’était pas tout à fait fixé sur son lieu. Et puis petit à petit, au fil des discussions… je l’ai soutenu. Je suis fière qu’il soit devenu maire de Vinzieux », sourit Delphine.

« J’ai cette envie de contribuer à la vie du village et d’aller vers un mieux ! »

Si Hugo Biolley continue Sciences Po, c’est aussi pour en apprendre davantage sur la vie et les institutions politiques françaises. « J’ai des cours théoriques qui vont me servir énormément. Les cours de droit, les cours de sociologie… », se réjouit-il. Pour autant, le jeune homme ne sait pas forcément où il sera dans six ans, quand ses études et son mandat se termineront. Et il n’a pas honte de le dire : « C’est la seule fois où je revendique d’être jeune ! Dans trois, quatre ans, je commencerai à me poser des questions. »

Même s’il n’exerce que depuis quelques semaines, il a déjà une vision d’ensemble de la fonction de maire. « Ça signifie deux choses. Prendre du recul sur chaque chose qui vient et chaque information. Et être dynamique, force de proposition. C’est un concept que j’aime beaucoup : le bien commun. Ça paraît un petit peu obscur, mais j’ai cette envie de contribuer à la vie du village et d’aller vers un mieux ! »