Idir et sa vision de l'islam

Hommage à Idir

Le chanteur et musicien algérien d'expression kabyle est décédé le 2 mai 2020.

« Je crois que l’islam est une philosophie », déclarait le chanteur Idir en 1997. En hommage au musicien, décédé le 2 mai 2020, Brut vous propose deux anciennes interviews où Idir analysait son rapport à la religion.

« La religion est une question de conviction personnelle » - 1997

On se construit localement. Je suis Kabyle parce que je suis issu d’une mère kabyle, d’un père kabyle. Je réagis, je mange, je pense, je pleure kabyle. Mais j’ai des règles de vie philosophiques à travers l’islam que je reconnais, bien sûr, et qui font identité en moi. L’un n’exclut pas l’autre.

La religion est une question de conviction personnelle. Comme disent les Arabes : « C’est entre toi et ton seigneur. » Le reste, c’est régi par les lois de la République. À partir du moment où ces choses-là ne se gênent pas, et l’islam, et le christianisme ou le judaïsme, tout peut s’intégrer, bien sûr.

« L’islam n’est qu’une religion, comme le judaïsme ou le christianisme » - 2002

Il faut beaucoup d’échanges, beaucoup de mots, beaucoup de conversations pour dire que l’islam, ce n’est pas l’intégrisme. Que l’islam n’est qu’une religion, comme le judaïsme ou le christianisme.

C’est beaucoup plus une question de conviction personnelle que quelque chose qui peut unir les gens dans un combat. Un combat pour quoi ? Le seul combat qu’on puisse mener aujourd’hui, c’est celui pour la vie. C’est celui qui mène les humains vers la lumière.