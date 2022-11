Ikea poursuit en justice un parti d’extrême droite belge

Tom Van Grieken a lancé une campagne autour de l’immigration : Ikea

Ce lundi, Tom Van Grieken, qui est le président du parti Vlaams Belang, a lancé une nouvelle campagne de communication autour de l’immigration. Son nom ? Ikea qui est l'abréviation en flamand de “Immigratie Kan Echt Anders” : “l’immigration peut être possible autrement”. 2017 vs 2022 : Emmanuel Macron remercie ceux qui ont fait barrage à l'extrême droite

Vlaams Belang veut limiter l'immigration en Belgique

En plus du nom, la campagne a repris le code couleur de la marque, bleu et jaune, et a copié le personnage des notices d'utilisation. La marque suédoise a immédiatement réagi et a décidé de saisir la justice. Elle a déclaré qu'elle désapprouve formellement l’utilisation de sa marque à des fins politiques. Pourquoi on va plus entendre Marine Le Pen à l'Assemblée ?

Le parti Vlaams Belang souhaite limiter l'immigration en Belgique. Il veut notamment limiter le regroupement familial, enlever l'aide juridique gratuite pour les demandeurs d'asile, permettre l’examen approfondi de leur téléphone et contrôler le revenu ainsi que faciliter les perquisitions à leur domicile. Vogue porte plainte contre Drake et 21 Savage