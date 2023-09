Son job étudiant : animateur dans une résidence-services pour seniors





Léon Luchard est étudiant en lettres et depuis deux ans, il est logé dans une résidence pour seniors, en échange de 15h d’animation par semaine, qu’il réalise le plus souvent le soir et les week-ends. Pour Francine, résidente, la venue de Léon permet de mettre “un peu de jeunesse dans la maison” et c’est une solution qui “permet aux étudiants de se loger gratuitement en échange d'un petit boulot et ça diversifie le type d'animations. Ça nous fait un peu de jeunesse et d'air frais.”

L'établissement n’est ni un Ehpad, ni un établissement dans lequel viennent des personnes pour être prises en charge par un personnel soignant, mais bien une infrastructure hôtelière. “Dans certaines résidences, il y a de la place, un appartement pour un étudiant. Le deal, il est très simple : il faut consacrer 15 heures par semaine aux seniors de la résidence. En échange, aucun loyer. Et les quinze heures, on les aménage vraiment comme on veut, on s'est mis d'accord des animations axées sur des ateliers d'écriture, des cours d'anglais... Il y a un tout petit peu d'activités sportives, mais je les laisse plutôt à mon collègue. On va avoir des animations festives, des quiz, des jeux de culture générale, des quiz, et là, par exemple, on venait de faire un short-golf, donc on avait installé du matériel dans le salon pour jouer avec une quinzaine de résidents.”

En échange de ses services, Léon bénéficie d’un appartement entre 35 et 45 mètres carrés tout équipé, comprenant la fibre, la wifi et l’accès à l’ensemble des structures de l’établissement dont la piscine, le sauna, une salle de sport ou encore un lit hydromassant. L'étudiant a également beaucoup de liberté comme avoir un animal de compagnie ou encore pouvoir accueillir des amis.

Sans cette solution, Léon explique qu’il aurait certainement eu beaucoup de mal pour se loger et financer un loyer : “Financièrement, c'est quand même compliqué, surtout à Paris. Si je n’avais pas eu ça, clairement, j'aurais cherché un job étudiant. En plus, c'est un gain de temps phénoménal de travailler ici. C'est-à-dire qu'on se représente 15 heures que c'est beaucoup, mais c'est aussi parfois du temps de repas à préparer en moins. On vient, on passe du temps avec les résidents au restaurant et ça fait gagner beaucoup de temps pour les études. Il faut beaucoup d'empathie, il faut être très patient, il faut beaucoup de bienveillance, parce que ce sont des personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'être sorties parfois d'isolement.”

L’étudiant explique qu’il ne pourrait se passer de la compagnie de ses amis et des personnes de son âge mais passer quinze heures par semaine avec des seniors est aussi très agréable pour lui. “Ce sont des moments vraiment privilégiés où, non seulement, on parle de leur vie et un peu de la mienne, mais on a aussi des échanges très simples. Le fait de rester assez longtemps permet vraiment de nouer des liens forts, et je le dis souvent, mais il y a quelques résidents, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a 4,5, je sais que même quand je serai parti, que mon contrat sera fini, je continuerai à prendre de leurs nouvelles et si possible à venir les voir.”, ajoute Léon. Dina admire d’ailleurs beaucoup Léon : “Tout en faisant ses études, il est là pour s'occuper de nous aussi, et tout ce qu'il fait, c'est vraiment très intéressant.” En attendant, direction la chorale, coordonnée par Léon.

