Thomas avait 16 ans. Il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il participait à un bal à Crépol, dans la Drôme. Thomas était venu faire la fête avec ses amis. Vers 2 heures du matin, une violente bagarre a éclaté entre le vigile et des individus non inscrits à la soirée. “Cet agent de sécurité s'est rapidement retrouvé en difficulté parce que seul face à au moins une dizaine de personnes, et des personnes qui étaient à l'intérieur de la salle des fêtes sont venues lui prêter assistance, et cela a tourné en une rixe” a déclaré Guillaume Farde, consultant police-justice BFMTV. Thomas a été poignardé au cours de cette bagarre. Il est mort lors de son transport à l'hôpital à Lyon. Cet adolescent vivait dans une commune voisine de Crépol, à quelques kilomètres de Romans-sur-Isère. Ses parents sont restaurateurs, il avait 2 frères.

Voir le documentaire Brut, “Ayman, 15 ans, tué”





Une enquête est en cours et des suspects sont en cours d'identification





Lycéen en terminale au lycée du Dauphiné de Romans-sur-Isère, ses amis le décrivent comme "un nounours”, souriant et sans histoire. “C'était le gars qui réconciliait tout le monde quand il y avait un petit conflit dans le groupe, mais c'était aussi celui qui faisait rire tout le monde” explique Matteo, l’un de ses amis. “C'était un garçon très gentil, très discret. C'était un garçon un peu rigolo... Pas un chercheur de bagarre, rien du tout. Complètement à l'opposé de ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, j'avais cours avec une prof qui a refusé de nous faire cours car elle n'avait pas la force, et elle a pleuré devant la classe le connaissait personnellement. Donc oui, l'ambiance est très délicate” a commenté Vadim, élève dans le même établissement que Thomas.

Ahmaud Arbery, jeune Noir américain tué par deux hommes blancs





Thomas était passionné de rugby, qu'il pratiquait au RC Romans-Péage. Une enquête est en cours et des suspects sont en cours d'identification. "Il est faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville et du même quartier", a dit le procureur, écartant l'hypothèse d'une logique de territoire. “Sept interpellés ont été faits par la gendarmerie nationale aux environs de Toulouse. L'enquête dira si ce sont les personnes qui sont l'auteur de ce crime odieux. Et j'espère qu'ils seront condamnés, après une enquête bien évidemment, aux plus dures peines par notre justice” a déclaré Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Huit autres personnes ont été blessées, dont deux gravement. Une marche blanche est organisée par la famille de Thomas demain après-midi, à Romans-sur-Isère.

Vague d'indignation après la mort de Nahel, 17 ans, après un refus d’obtempérer