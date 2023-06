Omar Sy, Médine, Rohff, SCH se sont exprimés sur la mort de Nahel





L'acteur Omar Sy, qui a écrit une tribune en 2020 contre les violences policières, a souhaité “qu’une justice de ce nom honore la mémoire de cet enfant", et Médine a partagé la photo de l'adolescent, avec le hashtag #JusticePourNahel. D'autres rappeurs comme Rohff, SCH, Jul et Sadek ont fait part de leur colère, et d’ailleurs Sadek a partagé une cagnotte lancée pour venir en aide à la mère du jeune homme. Il a même annoncé qu’il allait reverser l’ensemble du cachet de son prochain concert à la famille, soit 9 000 euros.

Foule importante pour l’hommage à Nahel





DJ Snake parle d’une “histoire qui se répète encore et encore” : “Une maman va enterrer son fils pour défaut de permis. L’histoire se répète encore et encore. Ca va s’arrêter quand ?! Pensées pour Naël (ndlr: le message a été publié avant que la bonne orthographe de Nahel ne soit officialisée) et ses proches. J’ai pas les mots…”.

Le procureur dévoile les derniers éléments sur l'affaire Nahel





Niska dénonce l’action des policiers et écrit en story Instagram : “Sans les caméras, les keufs auraient été allés jouer les victimes auprès des médias, vous imaginez ? C’est ça qu’on subit et que nos petits frères et soeurs subissent toujours plus, est-ce qu’on sera vraiment un jour respectés dans ce pays ?” Le streameur Kameto de son côté a écrit sur Twitter : “Heureusement que c’était filmé, sinon je ne sais pas ce qu’on nous aurait encore raconté. Énorme soutien et force à la famille de Nahel”.

La tension monte d’un cran à Nanterre après le décès de Nahel





Kylian Mbappé, Jules Koundé, Mike Maignan ont aussi réagi





Mercredi matin, le 28 juin, le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a posté un tweet dans lequel il dit : “J’ai mal à ma France. Situation inacceptable. Toutes mes pensées vont à la famille et les proches de Nahel, ce petit ange parti beaucoup trop tôt”. D’autres footballeurs se sont exprimés comme le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé qui a critiqué “cette nouvelle bavure policière”, la couverture médiatique “faite par les chaînes d’informations en continu qui en font leurs choux gras”, des “journalistes qui posent des questions dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n’y en a aucune”.

La mère de Nahel témoigne aux côtés d'Assa Traore





Mike Maignan a réagi au post de son coéquipier, en ajoutant que “c’est toujours pour les mêmes qu'être en tort conduit à la mort”. Une marche blanche sera organisée ce jeudi à Nanterre en hommage à Nahel. Sa mère a appelé sur TikTok à une “révolte pour son fils”. Nael a été tué par balles par un officier de police le 27 juin, pour “refus d’obtempérer” après un contrôle par les forces de l’ordre à Nanterre. Le jeune homme avait 17 ans.