Il y a 40 ans, la naissance de la Fête de la musique

“Il faut espérer que ce sera renouvelé à chaque fois”

La création de la Fête de la musique remonte à 40 ans. Le 21 juin 1982, c’est le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, qui est à l’origine de cette initiative. “Il y a aujourd'hui 5 millions de Français qui pratiquent la musique, en amateur ou en professionnel. 5 millions de Français, c'est beaucoup. La démonstration sera faite que notre pays est un peuple de musiciens” , expliquait l’ancien ministre à quelques jours du tout premier événement. Mary J. Blige parle des vertus thérapeutiques de la musique

Depuis 40 ans, la Fête de la musique vient marquer le début de l’été : “Je crois que célébrer cette belle saison, l'été, avec la musique, c'est un appel à la vie, un appel à la construction et à l'imagination.” C'est aussi selon Jack Lang un moyen de “montrer que la France veut renaître économiquement et croit en elle-même”. Enfin, la Fête de la musique reste l’occasion de se rassembler dans les rues et de faire la fête ensemble. “On n'a pas vu autant de monde depuis les élections. J'aime bien écouter de la musique en direct comme ça. Et puis j'aime bien ce contact de la foule”, explique une jeune femme. Fête de la musique : quand la police coupe le son à Paris