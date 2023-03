Ils coiffent gratuitement les sans-abri et les plus démunis

Une chaise, des ciseaux, la lumière d'un lampadaire et beaucoup d'humanité… Pas besoin de plus pour l'équipe de "coiffure du cœur" qui coiffe gratuitement les sans-abri et les plus démunis. L'occasion pour eux de repartir avec une coupe fraîche, mais surtout de faire le plein de lien social.