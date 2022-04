Ils dansent pour rendre hommage à l'Ukraine

"Quand on danse, on exprime la souffrance et la peine que l'on ressent." Arrivée en France un jour avant le début de la guerre, la troupe du Kiev City Ballet a trouvé refuge au théâtre du Châtelet. Depuis, ils dansent pour leur pays. Brut les a suivis lors d'une représentation à Vannes.