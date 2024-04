Justine, 23 ans, trisomique, ne rêve que d'indépendance

"On fait comme les autres, quoi." Justine a 23 ans, est trisomique, travaille et n'a qu'un objectif : être indépendante. On l'a suivie elle, sa mère et ses collègues dans l'une de ses journées entre danse et travail au restaurant.