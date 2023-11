“Dans les années 1880, un médecin anglais, le docteur Joseph Mortimer Granville, invente un appareil vibrant à des fins médicales, destiné à guérir le rhumatisme, la paralysie, la surdité, les migraines. Enfin, tout un ensemble d'affection, un remède miracle pour guérir toutes ces choses-là. Le souci étant que les médecins du monde diplômé se méfient de ces appareils qu'ils associent au charlatanisme. Du coup, les entreprises qui fabriquent ces vibromasseurs vont se tourner vers un public plus large et développer des vibromasseurs à usage plus domestique à partir des années 1900” décrit Pauline Mortas, doctorante en histoire. C’est le début des vibromasseurs commercialisés.

Leur usage d’origine n’est pas le même qu’aujourd’hui: il permettrait à l’époque de réduire notamment les rides du visage: “On va voir apparaître dans la presse, tout un ensemble de publicités, émanant de compagnies diverses américaines, on trouve des françaises, qui promeuvent des vibromasseurs à usage domestique, alors là, souvent effectivement destinés aux femmes. Et on va les vendre à des fins cosmétiques, par exemple pour réduire l'apparition des rides, raffermir la peau, etc. Les vibromasseurs vont devenir un objet de consommation plus courante, qu’on peut acheter” déclare la doctorante en histoire.

“Les contemporains, assez rapidement, vont avoir l'idée de détourner ces objets. En France, en 1912-1913, il y a un appareil qui est vendu par une société américaine qui s'appelle le Pulsoconn du docteur Macaura, qui est notamment détourné“ explique Pauline Mortas, avant d’ajouter: “C'est seulement dans les années 1920-1930 qu'on va voir apparaître ces dispositifs dans le cadre de films pornographiques. Le cinéma pornographique est alors en plein essor. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit vraiment ces dispositifs mis en scène dans des cadres sexuels véritablement. Puisque jusqu'à une époque assez récente, en fait, ils ne sont jamais vendus explicitement à des fins sexuelles”.

La Hitachi Magic Wand, “la baguette magique”





Selon la doctorante en histoire, “l’une des grandes étapes de l'histoire du vibromasseur, ça va être dans les années 1960-1970, quand les mouvements de libération féminine et le mouvement féministe militant aux Etats-Unis vont s'emparer de ces dispositifs médicaux qui sont encore vendus dans ces années-là à des fins de revendication du plaisir féminin, un plaisir féminin qui soit clitoridien et pas vaginal et donc qui puisse se passer des hommes. Il y a l'idée qu'en prenant le contrôle de leur sexualité, les femmes vont pouvoir prendre le contrôle de leur vie. On inscrit vraiment cette émancipation sexuelle dans une émancipation plus large des femmes. On va avoir vraiment une grande place accordée dans le mouvement féministe aux États-Unis à ces vibromasseurs, notamment un vibromasseur dont on entend encore parler aujourd'hui, la Hitachi Magic Wand, la baguette magique Hitachi, fabriquée par une société japonaise qui ne la vend pas du tout à des fins sexuels”.

“C'est vraiment à ce moment-là qu'on va avoir un discours public porté sur ces objets, avec notamment l'artiste Betty Dodson qui va promouvoir ces produits-là. Et puis il y a aussi toute une volonté de transformer l'industrie du sexe telle qu'elle existe à ce moment-là, qui est essentiellement destinée aux hommes, etc. Et on a tout un ensemble de militantes féministes qui vont créer les premiers sex-shops pour des femmes faits par des femmes dans les années 1970. Ces sextoys deviennent plus mainstream, ça s'accompagne aussi d'une certaine forme de réappropriation par une industrie plus mainstream. On voit apparaître par exemple le fameux Rabbit popularisé par la série Sex and the City dans les années 1990. Donc, avec un stimulateur clitoridien vibrant et une partie destinée à être insérée dans le vagin. On voit aussi que cette norme du coït, de la pénétration vaginale, revient. Il y a quand même aussi ce retour en force de l'aspect pénétratif du sextoy qui pose un peu question par rapport à ce que les féministes essayaient de promouvoir, c'est-à-dire une sexualité vraiment alternative qui ne repose pas sur le coït, sur la pénétration vaginale et sur le plaisir vaginal”.

