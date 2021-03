L'histoire d'amour de Lydie et Anthony

C'est l'histoire d'un coup de foudre entre un jeune homme tétraplégique et son auxiliaire de vie.

Leur rencontre inattendue

Anthony est tétraplégique. C’est en changeant d’aide à domicile qu’il fait la rencontre de Lydie. ”Elle m’a vraiment plu et je me suis rendu compte que, pour moi, c’était bien plus qu’une pote”, déclare-t-il. Quant à Lydie, elle confie que la proximité d’âge la stressait un peu : “J'étais conditionnée. Je me suis dit : je ne peux pas tomber amoureuse de lui, j’ai pas le droit, en fait.” Progressivement, un amour naît entre les deux trentenaires jusqu’au jour où Lydie décide d’avouer ses sentiments à Anthony qui lui confie à son tour les siens.

Face aux interrogations, un couple qui se consolide

Une histoire d’amour débute alors, et le couple rencontrent les premières difficultés. D’abord, la peur du rejet de l’autre : “Quand on est en situation de handicap, on ne sait jamais vraiment le regard de la personne en face, ce n’est pas tout le temps facile à gérer”, confie Anthony. Puis, l’arrivée du fils de Lydie constitue une autre épreuve de taille pour le couple déjà très fusionnel. “Des fois, on a l’impression que quand on est handicapé, on n’a pas le droit d’avoir une vie de famille”, confie Anthony.

Aujourd’hui, Lydie est devenue la compagne et l’aide soignante d’Anthony

Leur relation officialisée, Lydie et Anthony vivent désormais ensemble. Lydie continue de s’occuper d’Anthony comme à l’époque où il était seulement son patient : “On est tellement complices qu’on fait abstraction tous les 2 qu’elle fait l’acte”, déclare Anthony.

“Avec de la persévérance et la bonne personne, ça marche. Quand il y a de l’amour, il faut y aller et puis c’est tout. Il ne faut pas s’arrêter à des obstacles. On n’a qu’une vie.”