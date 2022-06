L’histoire de Mamadou, cuisinier guinéen menacé d’expulsion

“Je pense que c’est le meilleur apprenti depuis qu’on a commencé”

"Moi, je sais que j'ai tout donné. J'ai mon travail ici maintenant, ma famille. Je n'ai aucun avenir en Guinée." Mamadou Saliou a 18 ans et est originaire de Guinée-Conakry. Il est arrivé en France à l'âge de 15 ans après avoir quitté ses parents, et à commencé son apprentissage au sein de la pizzeria "A l'Antr'Act" située à Besançon. "Ça fait presque 9 mois que je suis employé cuisinier à L'Antr'Act en tant que second chef et là, j'ai reçu un courrier de la préfecture qui disait que je devais arrêter de travailler et quitter la France."

"Il a un CDI, il a un emploi, il va payer des impôts en France. Il va contribuer, déjà, à l'évolution de notre restaurant. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, il manque 8000 postes", explique Romain Donier, cogérant du restaurant où travaille Mamadou. "Nous, on cherche des apprentis, on n'en trouve pas et quand on arrive à trouver un employé presque parfait, on nous dit : bah non, ce jeune homme, on n'en veut plus." Dès le 30 juin, Mamadou devra quitter son travail et retourner dans son pays d'origine. Mais l'association Patrons Solidaires a décidé de se battre afin de l'aider à rester sur le territoire français.