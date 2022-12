La consommation d’alcool bientôt interdite pendant la chasse ?

Une pétition lancée par le collectif Un jour, un chasseur

Plus de 130 000 personnes ont signé une pétition lancée par le collectif Un jour, un chasseur pour que la chasse soit plus encadrée et surtout qu'elle soit interdite certains jours de la semaine. Le Sénat a refusé cela au niveau national mais a proposé d'autres règles dont celle sur l'alcool et les stupéfiants. L’idée serait de s'aligner au Code de la route concrètement que cela soit sanctionné comme ça l’est au volant d'une voiture ou à vélo parce que oui en cas d'infraction grave à vélo, on peut aussi vous prendre le permis de conduire. Les accidents de chasse mortels se multiplient

Mais cette proposition interpelle. Le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, Willy Schraen, a dénoncé “des propositions totalement exagérées et pour certaines stigmatisantes”. Il a souligné que l'alcool était impliqué dans “7 % des accidents de chasse, beaucoup moins que sur la route”. De leur côté, le collectif Un jour, un chasseur décrit le rapport comme “indécent” et pour la Fondation Droit Animal, sur les 30 recommandations seules deux propositions sont réellement sensées : l'interdiction de la consommation d'alcool et l'obtention d'un certificat médical annuel obligatoire. Bref, pour le moment, le rapport ne convient ni aux chasseurs ni au collectif à l’origine de la pétition. Chasse en enclos en Sologne : "du ball-trap sur cible vivante"