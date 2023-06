“Il était tout pour moi. Je vivais pour lui”





“J'ai perdu un enfant de 17 ans. J’étais toute seule avec lui. Ils m’ont enlevé un bébé. C’était encore un enfant. Il avait besoin de sa mère”. La mère de Nahel, le jeune homme de 17 ans, tué par un officier de policier après un refus d’obtempérer en voiture à Nanterre, a pris la parole lors d’un live Instagram d’Assa Traoré, le soeur d’Adama Traoré, qui est mort en 2016 à la suite d’un contrôle réalisé par trois gendarmes.

Le procureur dévoile les derniers éléments sur l'affaire Nahel





“Ce matin, il m’a fait un gros bisous, il m’a dit “Je t’aime”





“Ce matin, il m’a fait un gros bisous, il m’a dit “Je t’aime”, je lui ai dit : “Je t’aime. Fais attention à toi”. On est partis en même temps, je suis allée travailler comme tout le monde. Une heure après, on m’a dit : on a tiré sur mon fils. J’ai tout donné pour qu’un fils de pute me retire mon fils. J’en ai pas dix, j’en ai qu’un. Il était tout pour moi, on était complices comme pas possible. Je vivais pour lui. Je vous remercie beaucoup de votre soutien, je sais plus quoi vous dire, merci beaucoup” a déclaré la mère lors du live Instagram intitulé “Justice pour Nahel” aux côtés d’Assa Traoré.

Décès de Nahel : interview de l'avocat de la famille





L’avocat de la famille de Nahel, Me Yassine Bouzrou, a annoncé déposer deux plaintes “ces prochains jours”. La première plainte vise l’officier de police à l'origine du tir pour “homicide” et son collègue pour “complicité”. La seconde plainte va être déposée contre les policiers pour “faux en écriture publique”. Dans la vidéo du drame, visionnée plusieurs millions de fois sur Twitter, l’ambulancier prévient le policier que Nanterre “va se réveiller”. Effectivement, à la suite du décès de Nahel, dès le lendemain, une vague d’indignations a secoué la France, en particulier en banlieue parisienne et dans les Hauts-de-Seine.





“C’est une révolte pour mon fils”





La mère de Nahel a appelé plus tard à une marche blanche en l’honneur de son fils mort. Les manifestants ont été invités à se retrouver devant la préfecture des Hauts-de-Seine. “Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche, venez tous”, a indiqué la mère de Nahel dans une vidéo postée mercredi sur TikTok, ajoutant: “C’est une révolte pour mon fils”. La préfecture des Hauts-de-Seine est localisée en face du lieu où Nhale est décédé, touché au thorax par le tir d’un policier alors qu’il conduisait sa voiture.

La tension monte d’un cran à Nanterre après la mort de Nahel