La première réaction de Lula, de nouveau président du Brésil

“Que Dieu me protège jusqu’au début de mon mandat le 1er janvier”

Il a enchaîné deux mandats présidentiels, et redevient président, 12 ans après la fin de son investiture. Luiz Inácio Lula da Silva, aussi connu sous le nom de Lula, vient de remporter l’élection présidentielle du Brésil. Il succède à Jair Bolsonaro. “Il ne manquera pas d'amour dans ce pays, et nous allons faire attention avec amour, au Brésil et au peuple brésilien. Nous entrerons dans une nouvelle ère de paix, d'amour et d'espoir”, a-t-il réagit. L’un des axes de sa politique: la protection de la forêt amazonienne. “Nous allons rétablir une surveillance vigilante de l’Amazonie et lutter contre toute extraction illégale de minerais, d’extraction de bois ou de défrichement pour l’agriculture. En même temps, nous allons promouvoir le développement durable dans les communautés de l’Amazonie. Nous allons prouver une fois de plus qu’il est possible de générer de la richesse sans détruire l’environnement.” Il conclut: “Je défends le Brésil, je défends mon peuple. Le combat contre la misère est ma raison de vivre et le sera jusqu’à mon dernier souffle. Je vous serre tous dans mes bras et que Dieu me protège jusqu’au début de mon mandat le 1er janvier.” Brut s’était entretenu avec Lula en 2019 depuis sa prison