La vérité sur les humoristes

Les sacrifices pour devenir humoriste





Comme l'explique Nordine Ganso, humoriste, devenir humoriste demande de nombreux sacrifices. "J'avoue que pour la majeure partie c'est un truc qu'on choisit et du coup on abandonne, on fait des sacrifices. Des fois, c'est le travail, des fois, c'est la famille, des fois, c'est les amis." Il mentionne avoir eu peu de vie sociale pendant 10 ans, se consacrant uniquement à l'écriture de blagues. "J'ai pas eu de vie pendant peut-être dix ans, j'ai pas eu d'amis vraiment, j'ai juste fait des blagues."

Les débuts difficiles des humoristes





Nordine Ganso souligne que tous les humoristes commencent en jouant devant un petit public avant d'atteindre les grandes salles. "Les humoristes, on a toujours fait du stand-up devant très peu de monde avant d'arriver dans les plus grandes salles." C'est une étape cruciale pour travailler leur matériel. Il admet aussi que percer dans ce milieu est très difficile : "Réussir dans l'humour, c'est l'un des métiers artistiques les plus durs. Il faut avoir sa propre identité, sa propre énergie et surtout, il faut être patient."

L'autodérision, clé de l'humour





Contrairement aux idées reçues, Nordine Ganso affirme que les humoristes se moquent d'eux-mêmes autant que des autres. "C'est faux qu'on vanne tout le monde sauf nous-mêmes. C'est un peu ce qui fait notre marque de fabrique. Si tu ne peux pas accepter de te vanner toi-même, tu vois ? Il faut se vanner soi-même pour pouvoir faire ça." Il insiste sur l'importance de l'autodérision dans leur métier.

