Le président polonais a été piégé par des humoristes russes

“Bonjour, Emmanuel, c'est bien toi? C'est Andrzej Duda à l'appareil”

"-Bonjour, Emmanuel, c'est bien toi? C'est Andrzej Duda à l'appareil. -Oui, oui, c'est moi. -Oh, bonjour, Emmanuel. Merci, merci pour ton appel. La situation est difficile, tu le sais probablement. On a eu cette explosion, cet après-midi. En Pologne, pas loin de la frontière ukrainienne…" Les deux interlocuteurs qui se font passer pour le président Emmanuel Macron s'appellent Vladimir Kuznetsov et Alexei Stolyarov.

Pendant 7 minutes et 24 secondes, ils vont principalement parler du missile qui vient de tuer deux personnes dans une ferme polonaise. "Emmanuel, tu penses que je veux la guerre avec la Russie ? Non ! Crois-moi, je ne veux pas avoir de guerre. Je fais très attention. Très attention" déclare le président polonais Andrzej Duda.

Le président de Pologne n’est pas le premier à se faire avoir

Lorsque le faux Emmanuel Macron dit être "fatigué de Volodymyr Zelensky", le président polonais raccroche rapidement. Dans un communiqué, la présidence polonaise "a réalisé à la manière inhabituelle dont son interlocuteur menait la conversation, qu'il pouvait s'agir d'une tentative de canular et il a donc mis fin à la conversation".

Le président de Pologne, Andrzej Duda, n'est pas le premier à se faire avoir. Les humoristes russes "Vovan et Lexus" piègent régulièrement des célébrités. Certains pays occidentaux accusent les deux humoristes d'être liés aux services secrets russes. Interrogés en 2016 par l'AFP, "Vovan et Lexus" ont affirmé, eux, vouloir "montrer le visage réel de certains partenaires de la Russie, leur hypocrisie".