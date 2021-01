Le combat d'Idriss Niang pour l'autonomie des mères isolées

Idriss Niang aide des mères de Seine-Saint-Denis à devenir plus autonomes

À Drancy, l’association d’Idriss Niang s’est donné une nouvelle mission : accompagner les mères de Seine-Saint-Denis en leur apprenant à se servir des nouvelles technologies, ou en étant à leur côté pour passer le permis de conduire. Le but ? Redonner de la confiance et de l’indépendance à ces femmes.

Aider ces mères qui élèvent seules leurs enfants

Idriss Niang a crée ce projet en 2019 au sein de son association “ Agir Ensemble”. L'initiative aide aujourd’hui 300 mères de familles, elles élèvent seules leurs enfants

Idriss Niang souhaite les aider à prendre conscience de leurs droits et de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Une grande partie d'entre elles, ayant travaillé plusieurs années, ont un compte personnel de formation. Or, "environ 90 à 95% des femmes qui viennent ici ne savent pas qu’elles ont leur CPF”, rappelle Idriss Niang.

Pendant le confinement, la période fut particulièrement difficile pour ces mères qui devaient conjuguer travail et soutien scolaire, parfois sans se sentir capable de les aider.

La route vers l'autonomie

Il y a aussi un sentiment de dépendance, qu'explique Natalie : “Quand mon employeur m’envoie des choses à rédiger, je suis obligée de demander de l’aide à mes enfants.”

Le permis ou la capacité de se servir d’un ordinateur sont aussi des moyens pour certaines mères de retrouver un travail. En Seine-Saint-Denis, 11% de la population est au chômage, c’est l’un des taux les plus élevés de France métropolitaine.

“Ce projet, c’est un retour sur investissement. Ces mères, qui ont entre 50 et 65 ans, nous ont accompagnés quand on était plus petits tous les jours à l’école. En allant à l’école, on a acquis un savoir. Et ce savoir, aujourd’hui, on peut le mettre à leur bénéfice", conclut Idriss Niang.