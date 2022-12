Le prix des transports parisiens va augmenter

Une hausse en dessous de 90€ par mois attendu

C’est officiel : le prix de l’abonnement mensuel Navigo va passer de 75,20 € à 84,10 € dès le 1er janvier 2023, soit une hausse de 12%. Le prix du ticket T+ va également augmenter, passant de 1,90 € à 2,10 €, a annoncé Ile-de-France Mobilités. Ces dernières semaines, des hausses de l’abonnement mensuel à 90€ et du ticket à 2,30€ avaient été évoquées et critiquées par de nombreux utilisateurs des transports en commun franciliens. Mais l’État français a finalement accordé une subvention de 200 millions d’euros à Île-de-France Mobilités, la société chargée des transports. L’entreprise demandait 450 millions d’euros, pour faire face au prix de l’énergie et l’inflation. Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, a demandé aux entreprises payant la moitié de l’abonnement de leurs employés, de passer maintenant à 75%, comme une loi leur permet déjà de le faire. Pourquoi les métros sont-ils bondés?