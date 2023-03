Le quotidien de Farid, chauffeur de camion-benne

"À l'école, on me disait : 'Si tu travailles mal, tu seras éboueur…' J'y suis, et je ne regrette pas." Brut a rencontré Farid sur un piquet de grève, à Ivry. S'il se mobilise aujourd'hui, ce n'est pas pour lui, mais pour les jeunes. Il raconte.