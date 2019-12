Le Refettorio, un restaurant gastronomique et solidaire

Le reffetorio, un restaurant gastronomique pour les plus démunis

Le Reffetorio est un restaurant gastronomique gratuit pour les plus démunis. La majorité des serveurs et des cuisiniers sont bénévoles.Tous les jours, les bénévoles se répartissent entre la cuisine et la salle. Aux commandes du Refettorio, Maxime Bonnabry-Duval, ancien apprenti des cuisines de Matignon, pour le Premier ministre.

Au Reffetorio, tous les produits sont des invendus de grande surface. En effet, depuis 2016, les supermarchés de plus de 400m2 ont l’obligation de donner leurs denrées non périmées à des associations caritatives. En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. Chaque semaine, on arrive à récupérer 500 kilos qui devraient être jetés. Tous les fruits et légumes utilisés au Reffetorio sont livrés chaque matin par la Banque Alimentaire. Les chefs doivent improviser chaque jour avec ce qu’ils ont sous la main.

C’est dans la crypte de l’église de la Madeleine, au cœur des quartiers chics, que l'on trouve le Refettorio de Paris. Le premier Refettorio a été ouvert en 2015 à Milan par le chef étoilé Massimo Bottura. Avec Paris et Milan, il existe aujourd’hui deux autres Reffetorio dans le monde à Londres et à Rio.