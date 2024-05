Le seul lycée autogéré de Paris va fermer ses portes

Il y a 2 ans, nous étions allé filmer le lycée autogéré de Paris. Un établissement où ce sont les élèves et les profs qui s'occupent de faire les repas, le ménage, l'administration… Aujourd'hui, le rectorat a décidé de le fermer après 42 ans d'activité. Une décision contestée notamment par les enseignants et d'anciens élèves. On est allé les rencontrer lors d'une manifestation de soutien, pour qu'ils nous racontent pourquoi, pour eux, ce lycée était aussi unique.