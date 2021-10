Le village solidaire de l'île de Nantes, laboratoire de la mixité

"Dans beaucoup de villes, on relègue les personnes SDF dans des structures cachées. Là, on est en plein centre-ville." Logements sociaux ou en accession libre, centre d'accueil pour les personnes sans-abri et restaurant social... Sur l'île de Nantes, ce village solidaire est un véritable laboratoire de la mixité. Visite. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque