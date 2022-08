Les 40 premiers jours de la nouvelle Assemblée nationale en 3 minutes

“Vous êtes obtus, vous êtes bornés”

“Notre responsabilité est claire: ni compromission ni petits arrangements avec un président de la République dont nous contestons les orientations chancelantes depuis 2017.” Alors que les nouveaux députés de la XVIe législature ont été élus le 12 et 19 juin 2022, Brut a fait un récapitulatif en 3 minutes des moments forts de ces 40 premiers jours à l’Assemblée nationale. Avec 245 sièges occupés par la coalition des partis soutenant Emmanuel Macron, les débats et controverses au sein de l’hémicycle se font nombreux. Les propos d'Emmanuel Macron enflamment l'Assemblée nationale

“Vous vous couchez contre la logique macroniste qui vise à verser des primes aléatoires et des chèques. Si vous voulez vous battre pour les travailleurs dans ce pays, battez-vous pour des augmentations de salaires, n’acceptez pas la logique de primes qui viennent s’y substituer”, lançait par exemple Adrien Quatennens, député LFI du Nord. Marine Le Pen, députée FN du Pas-de-Calais, a elle aussi exprimé son mécontentement au cours de ce dernier mois. “Vous êtes obtus, vous êtes bornés, vous accusez la République en marche d’être sectaire et vous avez raison, mais en l’occurrence, vous vous comportez exactement comme eux, pensez, s’il vous plaît, à l’intérêt des salariés, et à l’intérêt des Français. “ Nicolas Hulot chahuté à l'Assemblée