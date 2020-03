Les applis pour rester en contact avec ses proches en période de confinement

Des applis pour mieux vivre le confinement !

Houseparty, WhatsApp, FaceTime, Messenger, Hangouts et Skype… L’heure est à la quarantaine, mais avec ses amis !

En période de confinement, les astuces se multiplient pour lutter contre la solitude. Donner des nouvelles, prendre l’apéro, dîner, regarder un film… Même loin de vos amis, tout ça reste possible grâce aux applications de visioconférence. Au Japon, le phénomène a pris une telle ampleur que l’apéro en ligne porte déjà un nom : le « on-nomi ».

Plus d’excuse pour trahir son partenaire de binge-watching

L’application Houseparty, par exemple, permet de passer des appels vidéos incluant jusqu’à huit personnes. Elle est gratuite et se connecte aux contacts Facebook, Snapchat, et aux numéros de téléphone. Les utilisateurs peuvent ainsi se donner rendez-vous pour partager des apéritifs, des repas, jouer à des jeux, ou de la musique… Plus répandues, les applications WhatsApp, FaceTime, Messenger, Hangouts et Skype permettent également de passer des appels vidéo groupés.

L’application Netflix Party permet de son côté de synchroniser le visionnage de films et séries sur la plateforme de streaming. Disponible uniquement sur Google Chrome, cette extension gratuite permet aux utilisateurs de communiquer en direct grâce à un chat, comme s’ils étaient dans la même pièce. Plus d’excuse pour trahir son partenaire de binge-watching ! Et puis, en cas de panne Internet, il reste toujours la possibilité d’ouvrir sa fenêtre…