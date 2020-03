5 conseils pour garder le moral pendant le confinement

Cinq conseils pour garder le moral pendant le confinement

Margaux Gelin, Docteure en psychologie, vous donne quelques astuces pour ne pas rentrer dans une spirale de déprime et de stress à cause du Covid-19.

Identifier ses émotions

Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de chercher à comprendre quelles émotions génère le confinement pour vous. Est-ce que vous ressentez plutôt de la peur ? Est-ce que vous ressentez plutôt de la colère ou peut-être de l’anxiété ? Chacun ressent ses propres émotions. Une fois que vous avez identifié l'émotion que vous ressentez, il est très important de communiquer cette émotion, de la partager et de ne surtout pas garder les choses pour vous.

Il est vrai que c'est parfois difficile lors de cette période de confinement due au Covid-19, mais on a la chance de pouvoir communiquer à distance. Ne perdez pas le contact avec vos proches, et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi vous rapprocher de professionnels, parce qu'il faut savoir que de nombreux professionnels proposent des consultations à distance, en ligne.

Accepter les émotions négatives

Il est tout à fait normal de ressentir des émotions négatives et d'autant plus dans des circonstances exceptionnelles comme celles que nous sommes en train de vivre en ce moment. Il n'y a pas de honte à avoir. Évidemment, accepter ces émotions négatives ne veut pas dire se laisser submerger par les émotions négatives. Une fois que vous les avez identifiées, une fois que vous comprenez pourquoi vous les ressentez, vous allez pouvoir agir dessus.

C'est uniquement si vous acceptez et si vous comprenez votre ressenti que vous allez pouvoir l'influencer et travailler dessus. Alors ne vous inquiétez pas, travailler sur ses émotions, c'est vraiment à la portée de tout le monde, et en réalité, vous le faites déjà. On le fait sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. Tous, nous régulons nos émotions constamment.

Trouver du positif dans le confinement

Essayez de voir la situation sous un angle plus positif pour diminuer vos ressentis négatifs. Dans le cadre du confinement du au Covid-19, il est possible que ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, ce soit tout simplement le fait de devoir rester chez vous. Vous avez peut-être l'impression que sortir de chez vous, vous vider la tête, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à votre bien être. C'est tout à fait possible, c'est même complètement évident. Mais essayez quand même de trouver du positif à la situation que vous vivez.

Première chose très positive, évidemment, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette mesure de confinement a été prise pour nous protéger tous, et c'est quand même quelque chose de très positif. Mais ce n'est pas forcément la seule chose positive que vous puissiez trouver à votre situation. Une fois que vous avez trouvé des choses positives, n'hésitez pas à les communiquer, parce que les émotions, c'est quelque chose de très contagieux.

Se distraire

Un élément très important va être tout ce qui est de l'ordre de la distraction. On va pouvoir distinguer deux types de distraction. D’abord des distractions internes qui vont consister à penser à autre chose. Par exemple, repenser à un moment de bonheur, à un souvenir heureux, ou se projeter dans le futur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après tout ça ? Parce que c'est une situation qui va s’arranger. Il y a un moment où cette mesure de confinement va s'arrêter. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de positif ?

Ensuite, il y a les distractions externes : toutes les activités que vous pouvez faire chez vous. Ça peut être faire du sport, en intérieur ou dans votre jardin si vous en avez un. Regarder la télévision, lire des livres, passer du temps avec vos enfants, faire toutes ces petites choses que vous aviez laissées de côté et que vous n’aviez pas le temps de faire chez vous. Voilà, essayer de trouver des activités qui vont vous permettre de rétablir un petit peu de bonne humeur et de ne pas rentrer dans une spirale négative

Faire des exercices de respiration

Des exercices de respiration tout simples… Je pense notamment à la respiration carrée, un exercice de respiration qui vous permet de vous focaliser sur votre respiration et de détacher vos pensées de choses potentiellement stressantes. C'est un exercice qui se fait en quatre temps, très simple.

La première étape est d'inspirer un maximum d'air sur quatre temps. Une fois que vous avez inspiré tout cet air, vous retenez votre souffle en conservant l'air dans vos poumons, de nouveau sur quatre temps, puis vous expirez sur quatre temps et vous retenez votre souffle en ayant vos poumons vides, de nouveau pendant quatre secondes.

Ça vous donne un premier cycle que vous allez pouvoir répéter pendant quelques minutes, de sorte à calmer les émotions négatives que vous ressentez pour réussir à trouver un petit peu de sérénité. C'est une méthode parmi beaucoup d'autres. Vous pouvez trouver des méthodes sur Internet, il existe des applications spécialisées, il existe même des podcasts pour vous aider.