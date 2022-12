Les déclarations d’amitié entre la France et les États-Unis

“Cette amitié est enracinée à travers les siècles”

“Cela nous fait chaud au cœur d’accueillir un si proche ami à la Maison Blanche.” “Les États-Unis et la France sont les alliés les plus solides.” “Il y a une grande amitié entre la France et les États-Unis d’Amérique.” “Nos deux nations sont sœurs dans leur combat pour la liberté.” Depuis l’arrivée du président de la République Emmanuel Macron à la Maison Blanche ce 1er décembre, les actes de démonstration d’alliance et d’amitié avec Joe Biden se multiplient. Entre l'amitié sans faille entre les deux nations, et la relation entre les présidents eux-mêmes… Brut vous fait un récapitulatif de toutes ces déclarations franco-américaines. Une vie : Joe Biden