Les inégalités filles-garçons vues par les enfants

“En sport, même si on peut être la meilleure, les garçons, ils se choisiront toujours”

"Il y a plein de gens qui disent que la place de la femme, c'est à la cuisine et tout, et que les hommes, ils doivent partir travailler. Ça ne se fait pas tout ça !" Brut a interrogé plusieurs enfants et adolescents ayant entre 8 et 19 ans. Et voici ce qu'ils pensent de l'égalité fille-garçon. "Les garçons, ils trouvent que les filles, c'est leur boniche. Ils disent 'vas me chercher ça et nananinanana…'", explique Ariana, 8 ans.

L'inégalité entre les sexes, cela peut parfois commencer très tôt. "En CP, j'avais les cheveux très courts et je suis allée aux toilettes des filles. Et il y a plein de grandes qui m'ont dit : "Mais sors de là, t'es un garçon, t'as pas le droit d'y aller." Et moi j'ai dit :"Non, je suis une fille". Encore aujourd'hui, certains sports, activités, ou disciplines sont majoritairement réservé aux filles et aux garçons. "Il y a des gens qui disent que j'ai pas le droit de faire du violon parce qu'ils disent que le violon, c'est que pour les filles", confie Elior.