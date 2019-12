Les inégalités salariales femmes/hommes, une longue histoire

L'histoire des inégalités salariales, avec l'historienne Lucie Peytavin

D’après l’historienne Lucie Peytavin, les femmes ont toujours travaillé. En réalité, mis à part dans le milieu bourgeois, le travail des hommes et des femmes s’est développé au même rythme, contrairement à leurs salaires, qui n'ont toujours pas atteint l'égalité. Lucile Peytavin raconte l’histoire des inégalités salariales.

Un travail invisible

Le travail des femmes était invisibilisé mais essentiel. La loi avait attribué aux hommes le statut de chef d’entreprise, ce sont donc eux qui détenaient l’autorité. Les femmes, elles, travaillaient sur des journée très longues et permettaient à ces entreprises de vivre grâce à la flexibilité de leur travail. Par exemple dans les boulangeries tenues par leurs maris, ce sont elles qui vendaient le pain, en plus de s’occuper des repas et des enfants.

Un travail invisibilisé

Si le travail des femmes était invisibilisé, c’est parce qu’elles ont très peu eu accès à l’éducation. Leurs métiers n’étaient pas reconnus en tant que tels. Dans les listes de recensement, elles se déclaraient automatiquement sans profession ou alors sous la profession de leurs époux. Peu acceptées dans les organismes professionnels jusqu’à la moitié du 20ème siècle, les femmes n’avaient donc pas la possibilité de défendre leur droit à l’accès au travail.

Un travail longtemps gratuit

Pendant longtemps le travail des femmes n’a pas été rémunéré. En effet, durant une longue période, le salaire des femmes était considéré comme un salaire d’appoint, qui n’avait pas vocation à faire vivre une famille, contrairement à celui des hommes. Seulement en 1972 l’égalité salariale a été inscrite dans la loi. De 1972 à 1995, une vraie progression a eu lieu. Au début les femmes sont orientés vers des métiers dits “féminins”, dont les compétences sont peu reconnues. Notamment dans les services à la personne. Leurs compétences paraissent alors naturelles pour faire ce genre de travail. Donc elles ne seront pas rémunérées à leurs juste valeur. D'autres part, pendant leurs carrières, les femmes s’arrêtent de travailler beaucoup plus que les hommes. Donc, elles ont peu accès aux postes à responsabilité. Selon Lucile Peytavin, il reste encore des efforts à faire pour aboutir à une réelle égalité au travail. Notamment sur la question de la parentalité, l’égalité des chances, ainsi que sur la valorisation des métiers féminins