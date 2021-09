Les "Old Gays" et leur humour, nouvelles stars de TikTok

"Quand nous avons fait notre coming out, c'était une autre époque." Ces papis gays ont conquis des millions de jeunes sur TikTok. Avec humour, les "Old Gays" parlent de leur expérience et créent des liens avec la nouvelle génération. Brut les a rencontrés.