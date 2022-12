Les personnes séropositives pourront désormais intégrer la police

Cette abrogation ne concerne pour l'instant que la police

Jusqu'à maintenant, il était interdit à une personne séropositive de pouvoir devenir policier. Mais dans un décret publié le 25 novembre, le gouvernement a mis fin au SIGYCOP. C’était un dispositif d'évaluation des aptitudes physiques et qui classait automatiquement les personnes vivant avec le VIH comme inaptes. Cette abrogation ne concerne pour l'instant que la police. Conversation entre Nicolas et Christine, atteints du VIH

Les gendarmes et les pompiers ne sont pas encore concernés par cette mesure. L'armée avait annoncé en avril qu'elle ne modifierait pas son dispositif SIGYCOP. Les personnes porteuses du virus ne peuvent donc pas intégrer les rangs de l'armée. On rappelle que les personnes porteuses du VIH ne transmettent pas le virus si elles sont traitées depuis plus de 6 mois et que leur charge virale est indétectable. Une vie : Act Up