Manifestations au Brésil contre la gestion du Covid par Jair Bolsonaro

Ils veulent se faire vacciner le plus rapidement possible. Pendant ce temps-là, alors que le Brésil vient de dépasser les 500 000 morts du Covid, des milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer la gestion de la pandémie par le gouvernement de Jair Bolsonaro…

“Notre président minimise la pandémie, c’est très triste de se sentir orphelin d’un gouvernement”

Pour la photographe Marithé do Céu, le président Jair Bolsonaro manque à ses obligations de président dans sa gestion de la crise du Covid-19. Elle ajoute : “Notre président minimise la pandémie,c’est très triste de se sentir orphelin d’un gouvernement.” Comme elle, ils étaient des milliers à manifester ce week-end pour se faire vacciner le plus rapidement possible. Le pays a dépassé ce samedi le seuil des 500 000 morts du Covid-19.

Une campagne de vaccination insuffisante

Le Président Jair Bolsonaro est accusé d'avoir tardé à acheter des vaccins et de s’opposer aux mesures de restrictions sanitaires. Au Brésil, la campagne de vaccination a débuté mi-janvier, mais seulement 29% de la population a reçu au moins une dose et un peu plus de 11% est complètement vaccinée. Dans 19 États du pays, plus de 80% des lits en soins intensifs sont occupés. Début juin, plusieurs livraisons de vaccins sont arrivées dans le pays, ce qui a tout de même accéléré les campagnes de vaccination.