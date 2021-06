Mathilde et Hubert restaurent le château de ce village de Drôme provençale

Restaurer le château de ce village de Drôme provençale, c’était le but de Mathilde et Hubert. Grâce au soutien de FDJ avec les jeux Mission Patrimoine, ils ont pu accélérer les travaux pour l’ouvrir au plus grand monde. Bienvenue au château de La Touche. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque