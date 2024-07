Micheline, 82 ans, parle de sa sexualité

Micheline aborde les idées reçues sur la sexualité des personnes âgées





"J'ai lu un tas de commentaires qui disaient : 'Il y a tellement de malheurs dans la vie, qu'est-ce qu'on s'intéresse à la sexualité des vieux ?'", mentionne Micheline. Elle rejette cette vision réductrice : "Je dirais que toute douleur est à voir, et que c'est une douleur d'être considérée comme un légume. Sérieusement, je pense que non, on n'est pas des légumes."

Mon premier Festival d'Avignon, avec Blandine Rinkel





Micheline explique que la sexualité reste importante pour elle : "J'aime beaucoup, avec mon cœur, comme je dis, et j'ai peur avec mon cul." Elle ajoute avec humour : "Je voudrais être une femme fatale, je voudrais être un volcan, et en fait, le volcan, il est dans ma tête."





Une sexualité plus libérée à 82 ans qu'à 40 ans





Interrogée sur sa sexualité à 82 ans comparée à 40 ans, Micheline répond : "En tout cas, je dirais que c'est beaucoup plus libre. Ouf ! Ah non, 40 ans, 40 ans... Ma compagne m'a dit que j'étais très, très nerveuse. Ah non, non ! Non, j'étais barricadée, barricadée, barricadée !"





Elle poursuit : "À 82... Non, je crois que même avant 82, heureusement. Il reste toujours l'appréhension, mais parfois je me dis : tiens, dans un backroom, il ferait tout noir, les gens ne sauraient pas qui je suis, et je ne saurais pas qui ils sont, je voudrais bien qu'on me tripote de partout."





La vie amoureuse et sexuelle de Micheline





Micheline vit en couple avec une femme depuis 11 ans. Elle évoque son "grand amour" de 40 à 57 ans, décédée : "J'ai toujours pensé qu'en fait, quelqu'un, on donnerait sa vie pour la personne et que si la personne disparaissait, et puis voilà quand même, je dirais, bientôt 26 ans que je survis à mon grand amour."





Sur sa compagne actuelle, elle dit : "J'ai trouvé une compagne délicieuse, je vais dire, terre à terre… Enfin, terre à terre, mais tout enveloppante, toute rassurante, tout équilibrante.”





Micheline se réjouit de son expérience au festival d'Avignon : "Je suis profondément, j'allais dire 'illustre', et je voudrais être en tête d'affiche et mettre même dans mes toilettes une grande photo comme quoi j'étais à Avignon ! Je ne vais pas mourir sans avoir été au In à Avignon."