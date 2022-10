Où en est le marché du CBD en France ?

La culture du chanvre en céréales permet un gain de rendement de 5 à 10% sur la culture suivante

Avec plus de 1700 boutiques ouvertes en 4 ans et 10% des Français qui disent en consommer, le marché du CBD est estimé à 700 millions d’euros. “Il faut savoir que faire pousser du chanvre, c’est magique. Pourquoi? Parce qu’il n’y a pas besoin de pesticides. Il y a besoin de très peu d’eau. C’est une plante ultra résistante. Bref, les coûts de production sont moindres” explique Alexis Lemoine, rédacteur en chef du magazine ZEWEED. La culture du chanvre en céréales permet également un gain de rendement de 5 à 10% sur la culture suivante. 4 consommateurs expliquent pourquoi ils prennent du CBD

“Alors oui, oui le gouvernement a tenté d'interdire le commerce de fleur de CBD en France. C’était à la fin de l’année dernière et il a été retoqué par le Conseil d'Etat trois semaines plus tard, le 20 janvier. Donc maintenant, le commerce de fleurs de CBD est totalement légal en France” précise Alexis Lemoine. Parmi les grands acteurs dans la production et la distribution en France, il y a la Ferme du CBD, qui propose en ligne plus de 50 références de produits. “Grâce au travail de syndicat comme le Syndicat professionnel du chanvre ou l'UPCBD, l'Union des professionnels du CBD ou l’AFPC, l'Association française des producteurs de cannabinoïdes, on a un marché qui est relativement protégé ou en tout cas dont les intérêts sont extrêmement bien défendus” ajoute le rédacteur en chef. L'histoire du chanvre