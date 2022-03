Pour faire vivre leur village, ils ont repris le seul commerce

Le seul et unique commerce de ce village de 430 habitants

“C’est là qu’on voit la vie d’un village… S’il n’y a plus de commerces, c’est mort”, c’est ce qu’affirme un habitant du coin, accoudé au bar de L’Eden, le seul et unique commerce de La Boissière-sur-Èvre, un village de 430 habitants du Maine-et-Loire.

Service au bar, restaurant, boulangerie, poste, supérette et même chambre d’hôte, L’Eden offre de multiples services à ses clients. Si ce commerce existe, c’est grâce à Lydie et son mari Gildas, qui ont décidé de reprendre l’établissement il y a dix ans sous l’impulsion de Thérèse, qui a eu l’idée de faire de ce commerce un multiservices.

A La Boissière-sur-Èvre, il n’y a aucun autre commerce. Comme Michel, qui chaque matin vient chercher son pain, son journal et y prendre un café, de nombreux habitants viennent tous les jours.

“Les villages se meurent quand les commerces ne sont pas repris”

Pour les habitants, L'Eden est essentiel car le premier commerce le plus proche du village est à Saint-Pierre-Montlimart, à 8 km, soit environ 15 minutes de voiture et 1h30 de trajet à pied. “Il faut prendre la voiture pour aller chercher le pain, on ne voit plus ses voisins” commente la patronne.

Bientôt pour le couple, ce sera les vacances, le mot interdit pour les habitants. "Ça, ça les fait râler à chaque fois, les vacances. On ne devrait pas prendre de vacances. On a pas le droit”, dit en plaisantant Lydie, car quand ils ne sont plus là, “c’est village mort”.

“Les villages se meurent quand les commerces ne sont pas repris. Et bien, c’est la vie du village qui s’éteint en fait” analyse Lydie. En plus d’y trouver les produits dont ils ont besoin, L’Eden est aussi un lieu d’échange pour les habitants.

“Quand on n’est plus dans les associations d’école… On n’a aucun moyen de contacter les gens du village, c’est le café qui sert de lien” explique une habitante du village.

Lydie : “On sort un petit salaire, mais ce n'est pas, pour nous, l’essentiel. On est d’abord heureux à notre travail. (…) Nous sommes issus du milieu rural et voués à y rester, parce que c’est vraiment une relation de confiance. Pour certains, ils sont devenus des amis.”

